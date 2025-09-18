Dall' asilo di Brancaccio al restauro del Teatro Massimo | il Consiglio dice sì al piano delle opere pubbliche

Il Consiglio comunale dà il via libera al Piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027: 23 i voti favorevoli, 7 gli astenuti al termine di una seduta che pone fine a una lunga telenovela. Rispetto all'atto licenziato dalla Giunta, l'Aula ha fatto alcuni emendamenti inserendo opere nuove. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: dall - asilo

Un alloggio transitorio per rifugiati e richiedenti asilo in uscita dall’accoglienza Sai, dal ministero 220mila euro

Inagibile dall'alluvione, l'asilo nido sarà demolito e ricostruito: aperto il bando da quasi 1,2 milioni

Competenze STEM dall’asilo al lavoro: l’UE rilancia laboratori scientifici e lifelong learning contro il gap tra diploma e posto fisso nel digitale

La International School of Siena celebra 15 anni di attività: dall’asilo al diploma, un ponte tra Siena e il mondo - facebook.com Vai su Facebook

Aiuti in arrivo a settembre: dall’asilo agli elettrodomestici - X Vai su X

Dall'asilo di Brancaccio al restauro del Teatro Massimo: il Consiglio dice sì al piano delle opere pubbliche; Fermi da 6 anni, ora ripartono: dal Teatro Massimo ai Cantieri, i progetti salvati; Corsa contro il tempo per l'asilo nido di Brancaccio: Il Consiglio approvi quanto prima il piano triennale.

Palermo, servirà un altro milione per l’asilo di Brancaccio - L’opera da 3,8 milioni di euro, fortemente voluta dal Centro Padre Nostro di Maurizio Artale e finanziata con il Poc 2014/2020, è da mesi al centro delle polemiche e a ... Secondo livesicilia.it

Corsa contro il tempo per l'asilo nido di Brancaccio: "Il Consiglio approvi quanto prima il piano triennale" - Dopo le preoccupazioni espresse dal presidente del Centro Padre Nostro, Maurizio Artale, l'appello di Milaz ... Da palermotoday.it