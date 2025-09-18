Dall’area di rigore alla panchina | l’ex Juve sarà il nuovo allenatore della Nazionale

Rompipallone.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex giocatore della Juventus sarà il nuovo allenatore della Nazionale. L’ufficialità nella giornata di domani, venerdì 19 settembre. Messa in archivio la seconda tornata di partite, che ha visto in campo Inter e Atalanta,  la prima giornata della fase campionato di Champions League si avvia verso la sua conclusione, mandando in scena gli ultimi sei match in programma. Sei match, al termine dei quali calerà il sipario sulla prima, piccola parte della competizione, tra i quali spicca senza alcun’ombra di dubbio quello dell’Etihad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e il Napoli di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

dall8217area di rigore alla panchina l8217ex juve sar224 il nuovo allenatore della nazionale

© Rompipallone.it - Dall’area di rigore alla panchina: l’ex Juve sarà il nuovo allenatore della Nazionale

In questa notizia si parla di: dall - area

Uccisa dall’albero. Area sotto sequestro. Disposti rilievi tecnici sulla pianta crollata

Teatri di Pietra, dall'area archeologica di Solunto al teatro Monte Iato di San Cipirello: gli spettacoli

Dall'area amministrativa alla sanità, un open day per l'orientamento professionale

Cerca Video su questo argomento: Dall8217area Rigore Panchina L8217ex