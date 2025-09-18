L’ex giocatore della Juventus sarà il nuovo allenatore della Nazionale. L’ufficialità nella giornata di domani, venerdì 19 settembre. Messa in archivio la seconda tornata di partite, che ha visto in campo Inter e Atalanta, la prima giornata della fase campionato di Champions League si avvia verso la sua conclusione, mandando in scena gli ultimi sei match in programma. Sei match, al termine dei quali calerà il sipario sulla prima, piccola parte della competizione, tra i quali spicca senza alcun’ombra di dubbio quello dell’Etihad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e il Napoli di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Dall’area di rigore alla panchina: l’ex Juve sarà il nuovo allenatore della Nazionale