Dalla sfida con Messi a quell’aereo per l’Italia | Guiu trascina l’Entella e sogna la Serie A

Gazzetta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 20 anni sfidava il Barça col Gimnastic, poi la scelta coraggiosa della Pergolettese: oggi è protagonista con i liguri neopromossi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla sfida con Messi a quell’aereo per l’Italia: Guiu trascina l’Entella e sogna la Serie A

