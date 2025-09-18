Dalla sfida con Messi a quell’aereo per l’Italia | Guiu trascina l’Entella e sogna la Serie A

A 20 anni sfidava il Barça col Gimnastic, poi la scelta coraggiosa della Pergolettese: oggi è protagonista con i liguri neopromossi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dalla sfida con Messi a quell’aereo per l’Italia: Guiu trascina l’Entella e sogna la Serie A

