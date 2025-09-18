L’accordo sui minerali tra Stati Uniti e Ucraina sembra cominciare ad assumere una forma concreta. Washington avrebbe infatti stanziato 75 milioni di dollari per la creazione di un fondo congiunto, in cui anche Kyiv verserà una somma equivalente a quella della controparte americana. L’investimento di 150 milioni di dollari fornirà il capitale iniziale del fondo, ma la maggior parte dei suoi contributi futuri dovrebbe provenire da Kyiv. In base all’accordo, metà dei ricavi che il governo ucraino ricava dall’estrazione di minerali e dalla vendita di licenze confluirà nel fondo. I profitti saranno poi reinvestiti nell’economia ucraina, con gli Stati Uniti che ne rivendicano una parte come un “rimborso” per gli aiuti forniti in passato dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dalla ricostruzione ai profitti. Così il fondo minerario Usa-Ucraina prende forma