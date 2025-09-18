Dalla Regione 5 milioni di euro per la difesa della costa tra Fregene e Focene

Fiumicino, 18 settembre 2025 – Un investimento importante a tutela del nostro litorale: la Regione Lazio ha stanziato 5 milioni di euro per la prosecuzione delle opere di difesa della costa nel tratto compreso tra Fregene e Focene. L’intervento rientra nel più ampio Piano per la difesa integrata delle coste del Lazio, finanziato con fondi europei PR FESR 2021-2027, e punta a contrastare gli effetti dell’erosione marina e dei cambiamenti climatici. La delibera è stata presentata alla stampa e verrà votata nel pomeriggio. Cosa prevede il progetto. Il progetto prevede la realizzazione di opere rigide – strutture di protezione che hanno l’obiettivo di ridurre l’impatto delle mareggiate e contenere l’arretramento della linea di costa – garantendo così maggiore sicurezza e salvaguardia del litorale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it