Dalla Regione 5 milioni di euro per la difesa della costa tra Fregene e Focene
Fiumicino, 18 settembre 2025 – Un investimento importante a tutela del nostro litorale: la Regione Lazio ha stanziato 5 milioni di euro per la prosecuzione delle opere di difesa della costa nel tratto compreso tra Fregene e Focene. L’intervento rientra nel più ampio Piano per la difesa integrata delle coste del Lazio, finanziato con fondi europei PR FESR 2021-2027, e punta a contrastare gli effetti dell’erosione marina e dei cambiamenti climatici. La delibera è stata presentata alla stampa e verrà votata nel pomeriggio. Cosa prevede il progetto. Il progetto prevede la realizzazione di opere rigide – strutture di protezione che hanno l’obiettivo di ridurre l’impatto delle mareggiate e contenere l’arretramento della linea di costa – garantendo così maggiore sicurezza e salvaguardia del litorale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: regione - milioni
Dalla Regione 35 milioni di euro per gli ospedali di Latina e Frosinone
Dalla Regione un piano da 9.1 milioni per cinema e audiovisivo. Critiche dal Pd: "Fondi tagliati"
Pedemontana, le ruspe e il pesante impatto ambientale: Regione Lombardia ci mette altri 9 milioni
Aeroporti Calabria: Ryanair riceverà dalla Regione 3,6 milioni di Euro per le campagne marketing di Luglio/Agosto 2025 (Lotti 1, 2 e 4) • REGISTRATI e commenta sul Sito! #aeroportocrotone #aeroportolamezia #aeroportoreggiocalabria #regionecalabria #rya - facebook.com Vai su Facebook
Quindici milioni di euro per finanziare sistemi di videosorveglianza urbana nei Comuni siciliani. Il governo di @RenatoSchifani ha dato il via libera all’avviso, predisposto dall’assessorato. Leggi https://regione.sicilia.it/la-regione-informa/infrastrutture-al-ba - X Vai su X
Da Regione 1,5 milioni di euro per sostenere 33 Musei di Impresa; Dalla Regione 5 milioni di euro per la difesa della costa tra Fregene e Focene; Via libera alla graduatoria che finanzia per 9,5 milioni di euro la formazione permanente delle aziende abruzzesi.
Mantovan,5milioni euro per innovare welfare e connettere imprese - È questa la sfida lanciata oggi dalla Regione Veneto con l'approvazione in Giunta dell'Avviso pubblico "WELL- Come scrive ansa.it
Regione, pioggia di milioni tra sanità, scuole ed economia - Dopo essere passato in Giunta, il disegno di legge proposto dall'assessore alle Finanze Roberta Zilli attende l'appro ... Si legge su udinetoday.it