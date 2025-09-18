Dalla Mostra del Cinema di Venezia | Familiar Touch in anteprima al Modernissimo
Dopo il successo all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, dove ha collezionato il Leone del futuro e due Premi Orizzonti per la Miglior regia e Miglior interpretazione femminile, “Familiar Touch” arriva in anteprima al Cinema Modernissimo domani, venerdì 19 settembre, alle ore 18.A presentarlo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
"Familiar Touch" nei cinema, dopo tre premi alla Mostra di Venezia - All'81esima Mostra di Venezia "Familiar Touch" ha vinto il Leone d'Oro del Futuro per la migliore opera prima, il Premio Orizzonti per la migliore regia, di Sarah Friedland, ... Riporta msn.com
Familiar Touch: l'Alzehimer raccontato con delicatezza - In prossimità della Giornata Mondiale dell'Alzehimer arriva al cinema dal 25 settembre, un film che aveva vinto tre premi nella scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzon ... Secondo tg24.sky.it