Dalla Mostra del Cinema di Venezia | Familiar Touch in anteprima al Modernissimo

Dopo il successo all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, dove ha collezionato il Leone del futuro e due Premi Orizzonti per la Miglior regia e Miglior interpretazione femminile, “Familiar Touch” arriva in anteprima al Cinema Modernissimo domani, venerdì 19 settembre, alle ore 18.A presentarlo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it