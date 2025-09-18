Dalla mala-movida a rapine e accoltellamenti | 238 arresti e 1700 denunce in estate nel Ravennate

Un'estate impegnativa per le forze dell'ordine, con controlli a tappeto e numerosi interventi per far fronte sia alle emergenze che alle operazioni di prevenzione dei reati. Portati a termine centinaia di arresti e migliaia di denunce. Il tutto in un contesto, quello estivo, reso più difficile. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: mala - movida

Stop musica all'una contro la 'mala movida', il Tar rigetta il ricorso di un locale

Ladispoli | Civitavecchia. Controlli ad “Alto impatto” dei Carabinieri contro criminalità diffusa e mala movida. Quattro arresti, tre denunce e tre segnalazioni per droga

Lotta alla mala movida, raffica di controlli tra Cervia e Milano Marittima: sequestrati oltre 150 grammi di hashish

TG Plus Treviso. . CRONACA. Controlli contro la mala movida: identificati quasi 1500 giovani CRONACA. Palpeggia una capotreno: denunciato 22enne CRONACA. Denunciati 6 minorenni e un maggiorenne per rapine ai danni di coetanei CRONACA. Nasce - facebook.com Vai su Facebook

Dalla mala-movida a rapine e accoltellamenti: 238 arresti e 1700 denunce in estate nel Ravennate; Accoltellamenti, risse e rapine: la mappa delle ordinanze estive anti-malamovida lungo la riviera; Sparatoria in corso Garibaldi, zona rossa della malamovida di Milano: la deriva del quartiere.