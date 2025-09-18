Dalla legge Basaglia al Tso nel volume di Filippo Teglia

Domani 19 settembre alle 16, presso Casa Medici dell’ex Ospedale psichiatrico di Maggiano, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca con la Fondazione Mario Tobino presenta il volume dell’avvocato Filippo Teglia dal titolo “Dalla legge Basaglia al trattamento sanitario obbligatorio – Analisi Critica” (edizioni Giuffrè) con la prefazione di Daniele Trabucco e postfazione di Daniele Cenci. Saluti e introduzione della Prof.ssa Isabella Tobino – presidente Fondazione Mario Tobino. A seguire l’avv. Flaviano Del Lago – presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, Filippo Teglia – avvocato Del Foro di Spoleto, giornalista pubblicista e docente a contratto Università degli Studi di Perugia e il dott. 🔗 Leggi su Lanazione.it

