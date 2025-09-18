Dalla legge Basaglia al Tso nel volume di Filippo Teglia
Domani 19 settembre alle 16, presso Casa Medici dell’ex Ospedale psichiatrico di Maggiano, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca con la Fondazione Mario Tobino presenta il volume dell’avvocato Filippo Teglia dal titolo “Dalla legge Basaglia al trattamento sanitario obbligatorio – Analisi Critica” (edizioni Giuffrè) con la prefazione di Daniele Trabucco e postfazione di Daniele Cenci. Saluti e introduzione della Prof.ssa Isabella Tobino – presidente Fondazione Mario Tobino. A seguire l’avv. Flaviano Del Lago – presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, Filippo Teglia – avvocato Del Foro di Spoleto, giornalista pubblicista e docente a contratto Università degli Studi di Perugia e il dott. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Gianni Berengo Gardin è morto a 94 anni, le sue fotografie aiutarono l’approvazione della Legge Basaglia
«Perché la libertà è terapeutica». Oggi 11 settembre alla Fondazione Costantino la performance sul percorso della psichiatria in Italia prima e dopo la legge Basaglia https://ift.tt/qGlJr1X - X Vai su X
Maurizio Costanzo intervista lo psichiatra Franco Basaglia sulla legge 180, quella che portò alla chiusura dei manicomi. Da una puntata di "Acquario" trasmessa un anno prima che Basaglia morisse, il #29agosto del 1980. - facebook.com Vai su Facebook
“Dalla legge Basaglia al Tso“, nel volume di Filippo Teglia - Domani 19 settembre alle 16, presso Casa Medici dell’ex Ospedale psichiatrico di Maggiano, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ... Lo riporta msn.com
Malattie psichiatriche e Tso: quei medici-eroi in prima linea che la politica lascia da soli - Continua il dibattito dopo l'inchiesta di Buone Notizie sui trattamenti senza consenso (Tso) per la malattie psichiatriche: tutela della salute o limitazione della libertà? Come scrive msn.com