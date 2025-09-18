Dalla discoteca non a norma alla mancata sicurezza per i dipendenti sanzioni per oltre 100mila euro

Dalla discoteca non a norma alla mancata sicurezza per i dipendenti, raffica di sanzioni da parte dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro che nell’ultima settimana sono state controllate 2 imprese nel comune di Rimini, 1 ditta nel comune di Riccione e 2 ditte nel comune di Misano Adriatico. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

