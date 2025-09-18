D' Alfonso Pd lancia un appello | L' Abruzzo ha bisogno di un piano regolatore del sottosuolo

L'Abruzzo e la città di Pescara hanno bisogno di un piano regolatore del sottosuolo, onde evitare episodi come quello avvenuto in via Da Vinci a Pescara dove durante lo scavo di un cantiere per il rifacimento della rete idrica si sono spezzati una condotta del gas e una linea elettrica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

D'Alfonso (Pd) lancia un appello: L'Abruzzo ha bisogno di un piano regolatore del sottosuolo; Lavoro, il Pd: 'In Abruzzo boom di precari e ammortizzatori sociali'; Luciano D’Alfonso lancia un premio in memoria di Antonio Milo.

D'Alfonso (Pd): "Occhiuto? So cosa vuol dire. L'inchiesta non fermi la sua azione amministrativa” - “Sono certo che Occhiuto potrà e saprà far valere le sue ragioni. Segnala ilfoglio.it

Caso D'Alfonso, è polemica tra Pd e le toghe abruzzesi - La scarcerazione dell'ex sindaco di Pescara D'Alfonso ha acceso la polemica tra il Pd e la procura abruzzese. Si legge su tg24.sky.it