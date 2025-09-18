Dal trionfo col Qadsia al duello col Benfica | il Catania Bs si gioca tutto col Rostocker
La World Winners Cup è ufficialmente sbarcata a Catania, con i rossazzurri nelle vesti di organizzatori e padroni di casa di una kermesse che vede la partecipazione di ben 36 club provenienti da ogni angolo del mondo. Il roster guidato da mister Sirio Silvestri si presenta con entusiasmo, giovani. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Dal trionfo col Qadsia al duello col Benfica: il Catania Bs si gioca tutto col Rostocker.
