Dal ponticello fino al cancello. Prosegue la querelle sul lago.

Dopo l’affair del ponticello, la saga del Massaciuccoli si arricchisce di un nuovo atto: “La battaglia del cancello“, che divide l’area di rimessaggio e di alaggio del Circolo Velico di Torre del Lago dal parco della musica del Gran Teatro Puccini. E che ha visto ieri i protagonisti, com’è stato per la passerella pedonale ancora contrapposti in un aula di Tribunale. Aperture e chiusure, è sempre lo stesso il motivo del contendere. A ricorrere sono stati ancora una volta i velisti, reclamando di fronte ad un giudice il ripristino delle condizioni di apertura, come regola, del cancello. "Proprio come previsto – hanno rimarcato gli avvocati del Circolo, e il legale Gianluca Pajatto – dal contratto di locazione con ICare", che ha in gestione l’approdo sul lago, di proprietà del Puccininiano, dato in affitto al Circolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

