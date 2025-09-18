Dal gioco on line al benessere reale | torna ad Arezzo Camminar Per Gioco

Arezzo, 18 settembre 2025 – Quando il gioco d’azzardo si sposta online, il rapporto con il proprio corpo e con gli altri può diventare fragile. È da questa idea che sabato 20 settembre 2025, al Centro di Aggregazione Sociale di Villa Severi, il SerD di Arezzo, insieme a ACF Arezzo Calcio Femminile e all’Associazione Mirimettoingioco, organizza la VII edizione di “Camminar Per Gioco”. L’iniziativa fa parte del Piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo, propone due momenti principali: * ore 9: meditazione guidata “Il corpo nella meditazione, la meditazione nel corpo” * ore 10: seminario “Accompagnare il cambiamento tra sport, meditazione e benessere” Al centro della giornata il tema del rapporto con il corpo nelle sue diverse declinazioni: l’assenza nel gioco on line, la ritrovata unità nella meditazione, il valore educativo e sociale dello sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal gioco on line al benessere reale: torna ad Arezzo “Camminar Per Gioco”

