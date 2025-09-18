Dal banco al mercato della bisnonna alla boutique | così Pessina in 125 anni ha fatto la storia di Monza

Un concerto in Duomo. Nella città dove da decenni le sue boutique sono un punto di riferimento per gli amanti del bel vestire e per molti un vero e proprio luogo del cuore. Così Paolo Pessina, titolare del celebre negozio abbigliamento di via Carlo Alberto, ha deciso di festeggiare nella serata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: banco - mercato

Banco Alimentare della Campania, a Mercato San Severino la cena dei sindaci solidali

Ue contro Italia su Unicredit-Banco Bpm: il primato della sicurezza sul mercato ha i suoi limiti

Mercato Juve: Comolli prova a fare saltare il banco per il giovane difensore! In fase di preparazione un’offerta che potrebbe essere conveniente per il club d’appartenenza e per il ragazzo: i dettagli

Per l'ex viola #Carnasciali, sul banco degli imputati, ci finisce subito il mercato estivo... - facebook.com Vai su Facebook

Dal banco al mercato della bisnonna alla boutique: così Pessina in 125 anni ha fatto la storia di Monza.

Banco_12. La cucina di Nikita Sergeev al mercato di Porto San Giorgio: colazioni, bottega e bistrot - Certo, il punto di partenza è quello, e quasi per un segno del destino: “Da tempo immaginavo un altro ... Scrive gamberorosso.it

Banco Bpm chiede a Consob di tutelare mercato e Opa Anima - Banco Bpm ha deliberato di chiedere alla Consob "l'adozione di provvedimenti a tutela di tutti gli stakeholder della banca e del mercato nonché dell'offerta pubblica promossa sulle azioni di Anima" in ... Riporta ansa.it