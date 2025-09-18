Dal banco al mercato della bisnonna alla boutique | così Pessina in 125 anni ha fatto la storia di Monza

Un concerto in Duomo. Nella città dove da decenni le sue boutique sono un punto di riferimento per gli amanti del bel vestire e per molti un vero e proprio luogo del cuore. Così Paolo Pessina, titolare del celebre negozio abbigliamento di via Carlo Alberto, ha deciso di festeggiare nella serata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Dal banco al mercato della bisnonna alla boutique: così Pessina in 125 anni ha fatto la storia di Monza.

