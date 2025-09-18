Una novità attesa da anni da milioni di proprietari di animali, che segna una vera e propria rivoluzione nel modo di viaggiare in Italia. I cani di taglia medio-grande potranno volare in cabina con i loro proprietari, superando il vecchio limite di peso di 8-10 kg che li costringeva a viaggiare in stiva. Ad annunciarlo è stato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha anche fornito una data precisa per il primo, storico volo. Intervenendo in videocollegamento alla seconda edizione dell’Italian Pet Summit, l’evento organizzato da Il Sole 24 Ore, Salvini ha dichiarato: “Visto che abbiamo superato il limite vecchio degli 8-10 chili di taglia per il trasporto aereo, e la notizia ha confortato in Italia e ha fatto discutere nel mondo, posso dire che siamo arrivati: la settimana prossima, il 23 settembre mattina, ci sarà il primo viaggio sopra taglia con trasportini come altri passeggeri”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dal 23 settembre in aereo con i padroni anche i cani di taglia medio-grande”: l’annuncio di Salvini. Ecco come funziona