Dal 23 settembre in aereo con i padroni anche i cani di taglia medio-grande | l’annuncio di Salvini Ecco come funziona
Una novità attesa da anni da milioni di proprietari di animali, che segna una vera e propria rivoluzione nel modo di viaggiare in Italia. I cani di taglia medio-grande potranno volare in cabina con i loro proprietari, superando il vecchio limite di peso di 8-10 kg che li costringeva a viaggiare in stiva. Ad annunciarlo è stato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha anche fornito una data precisa per il primo, storico volo. Intervenendo in videocollegamento alla seconda edizione dell’Italian Pet Summit, l’evento organizzato da Il Sole 24 Ore, Salvini ha dichiarato: “Visto che abbiamo superato il limite vecchio degli 8-10 chili di taglia per il trasporto aereo, e la notizia ha confortato in Italia e ha fatto discutere nel mondo, posso dire che siamo arrivati: la settimana prossima, il 23 settembre mattina, ci sarà il primo viaggio sopra taglia con trasportini come altri passeggeri”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: settembre - aereo
Caduta Torri Gemelle, testimoni l’11 settembre: “Secondo edificio non è stato colpito da aereo, c’era una bomba, esploso dall’interno” - VIDEO
Scioperi settembre 2025, calendario nel trasporto ferroviario, aereo e locale. La mappa e le date
Sciopero aereo del 6 settembre: voli a rischio, ma con tutele
Lo scorso 9 settembre lo spazio aereo polacco è stato violato diciannove volte dai droni russi. Sono intervenuti gli F-16 polacchi e gli F-35 dei Paesi Bassi per abbattere almeno quattro velivoli. Non si è trattato di un incidente, ma di una provocazione di Mosca - facebook.com Vai su Facebook
La mattina dell'11 settembre 2001, 19 terroristi di al-Qaeda dirottarono quattro aerei statunitensi con l'obiettivo di colpire simboli di potere e economico e militare degli Stati Uniti. Due di questi furono schiantati contro le Torri Gemelle. Il terzo aereo fu diretto c - X Vai su X
Voli con gli animali domestici sugli aerei: novità e cosa cambia; Trasportare un cane in aereo: regole 2025 e consigli; Aerei, dal 23 settembre i cani di taglia grande potranno volare in cabina: le regole per chi viaggia con i quattrozampe.
Voli con gli animali domestici sugli aerei: novità e cosa cambia - "Posso annunciare che il 23 settembre vi sarà il primo viaggio per i cani di taglia grande in cabina". Secondo tg24.sky.it
SONDAGGIO - I cani grandi potranno viaggiare nella cabina dell'aereo senza andare in stiva: sei d'accordo? - Da martedì 23 settembre, via libera ai cani di taglia grande a bordo degli aerei: non più in stiva, ma in cabina. Segnala virgilio.it