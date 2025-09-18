Dal 12 novembre la vita dell' audace editrice della prima rivista erotica italiana pioniera delle battaglie per i diritti civili in un paese conservatore e moralista
U na Roma bigotta e conservatrice, un’Italia dove i ruoli di genere sembrano scolpiti nella pietra. In quello stesso periodo, negli anni ’70, una donna decide di sfidare tutto e tutti, armata di audacia, intuito e carta stampata. Questa è la storia di Adelina Tattilo, l’editrice della più nota rivista erotica del Paese, e presto sarà una serie evento su Netflix. A vestire i panni di questa pioniera anticonformista è Carolina Crescentini, pronta a incarnare Mrs Playmen. Mrs Playmen: la serie Netflix, cast e quando esce. La serie Mrs Playmen, prodotta da Aurora TV, si articolerà in 7 episodi. L’appuntamento per il debutto su Netflix è fissato per il 12 novembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: novembre - vita
Milano torna a essere capitale della musica! Dal 17 al 23 novembre prende vita la nona edizione della Milano Music Week: una settimana di concerti, dj set, panel, talk con gli artisti, workshop e showcase diffusi in tutta la città. Tema di quest’anno: “Nuova g - facebook.com Vai su Facebook
Dal 1 novembre arriva la Postazione del 118 a Città Sant’Angelo https://ladolcevita.tv/postazione-118-citta-santangelo/… #Abruzzo #CittàSantAngelo #SanitàAbruzzo - X Vai su X
“Mrs Playmen” su Netflix: Carolina Crescentini è Adelina Tattilo, serie sull’editrice erotica italiana; Sport e orizzonti di gloria, una musica silenziosa; Toni Servillo, l'attore in scena con Il fuoco sapiente il 12 novembre al Goldoni di Venezia: «La fiamma della poesia per risvegliare....