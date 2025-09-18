Dal 12 novembre la vita dell' audace editrice della prima rivista erotica italiana pioniera delle battaglie per i diritti civili in un paese conservatore e moralista

U na Roma bigotta e conservatrice, un’Italia dove i ruoli di genere sembrano scolpiti nella pietra. In quello stesso periodo, negli anni ’70, una donna decide di sfidare tutto e tutti, armata di audacia, intuito e carta stampata. Questa è la storia di Adelina Tattilo, l’editrice della più nota rivista erotica del Paese, e presto sarà una serie evento su Netflix. A vestire i panni di questa pioniera anticonformista è Carolina Crescentini, pronta a incarnare Mrs Playmen. Mrs Playmen: la serie Netflix, cast e quando esce. La serie Mrs Playmen, prodotta da Aurora TV, si articolerà in 7 episodi. L’appuntamento per il debutto su Netflix è fissato per il 12 novembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

