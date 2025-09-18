Dai video in consiglio al sequestro milionario | nei guai Angelo Napolitano il tiktoker dell’elettronica a prezzi stracciati

Solo poche settimane fa Angelo Napolitano, 47 anni, era diventato virale per i video girati insieme alla tiktoker Rita De Crescenzo negli uffici della Regione Campania, tra cori sull’inno di Mameli e battute su possibili candidature. Se in quel caso a farne le spese fu il consigliere regionale che li ospitò, Pasquale Di Fenza, oggi, a pagarne le conseguenze è Napolitano stesso: la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un valore complessivo di 5,7 milioni di euro nei confronti della società che gestisce il suo celebre negozio di elettronica, Napolitano Store, con sede a Casalnuovo e a Napoli. 🔗 Leggi su Open.online