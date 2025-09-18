Dai conti Verri a oggi Sgurbatel e Martexano tornano nel bicchiere

Si assapora il vino e si gustano pagine di storia: i prodotti enologici brianzoli, davvero limitati in quantità, stanno facendo passi avanti dal punto di vista qualitativo. Allo stesso tempo, però, al di là del gusto ci riavvicinano alla nostra tradizione e alla nostra storia. Il primo esperimento non poteva essere fatto se non a Biassono. Qui, del resto, con il testamento dell’arcivescovo Ansperto di Milano nel IX secolo, viene documentata per la prima volta una vigna in Brianza. A distanza di quasi un millennio, nel secolo XVIII, il conte Carlo Verri sperimenta la coltivazione della vite. I terreni sono quelli dell’attuale Villa Verri, sede del municipio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dai conti Verri a oggi. Sgurbatel e Martexano tornano nel bicchiere

In questa notizia si parla di: conti - verri

Visita guidata gratuita - su prenotazione - il prossimo Sabato 20 settembre alle ore 10 presso la Fondazione Primo Conti ETS nell'ambito del programma "Tra natura e cultura: iniziative alla scoperta di #Fiesole" organizzate dal Comune di Fiesole. Per info e pr - facebook.com Vai su Facebook

Dai conti Verri a oggi. Sgurbatel e Martexano tornano nel bicchiere.

Dai conti Verri a oggi. Sgurbatel e Martexano tornano nel bicchiere - Si assapora il vino e si gustano pagine di storia: i prodotti enologici brianzoli, davvero limitati in quantità, stanno facendo passi avanti dal punto di vista qualitativo. Secondo msn.com