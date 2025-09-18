Dai borghi ai clic globali | le PMI rurali italiane volano con Amazon
Piccole e medie imprese italiane del territorio rurale conquistano il mondo grazie alla vetrina digitale di Amazon, che in dieci anni ha trasformato artigiani locali in esportatori globali e generato oltre un miliardo di euro di vendite fuori dai confini nazionali. Dal cuore rurale ai mercati internazionali Le cifre diffuse da Amazon mostrano con chiarezza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dai borghi ai clic globali: le PMI rurali italiane volano con Amazon.
Imprese Borghi: anticipi sul contributo a fondo perduto - Novità per le PMI vincitrici del bando Imprese Borghi, promosso dal Ministero della Cultura e gestito da Invitalia per sostenere le iniziative imprenditoriali (attività artigianali, produttive e ... pmi.it scrive
Bando borghi: 200 milioni di euro per le Pmi - Il Ministero della cultura ha pubblicato l'avviso, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Progetto NGEU- Come scrive ilsole24ore.com