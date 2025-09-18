Da TikTok alla tavola | lo Stretchy Yogurt che sta conquistando tutti Ecco la ricetta per farlo a casa

Tutti conoscono il classico yogurt nelle sue diverse versioni, ma quanti hanno sentito parlare della sua opzione elastica? SI tratta dello stretchy yogurt, l’ultima tendenza food che sta spopolando su TikTok Cos’è esattamente? Come suggerisce il nome, si tratta di una versione più densa e viscosa del tradizionale yogurt, con una consistenza simile a quella dello sciroppo d’acero. Locali famosi come Mamie’s Yogurt a New York offrono una varietà di gusti, tra cui mango, litchi e pesca, con un’ampia scelta di topping, dalle perle di tapioca alla frutta fresca. Il segreto della sua consistenza elastica risiede nell’ utilizzo di un amido, come quello di tapioca, riso o patata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

