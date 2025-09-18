Da TikTok a Paramount si allarga l’impero mediatico del magnate pro-Israele Larry Ellison

Nelle ultime settimane, la famiglia Ellison – il magnate Larry e il figlio David – ha messo in campo una serie di operazioni che potrebbero consolidare un impero mediatico da far impallidire Murdoch. Larry Ellison, il mega-miliardario di Oracle che ha donato milioni di dollari a Israele e all’IDF, con un patrimonio netto stimato in oltre 380 miliardi di dollari, ha appena visto suo figlio acquisire ParamountCBS per affidarne la guida alla giornalista Bari Weiss, fondatrice di FreePress e convinta sostenitrice della politica israeliana a Gaza. Non solo, Ellison padre sta cercando di comprare la Cnn e ora si appresta ad acquistare TikTok insieme ad Andreessen Horowitz. 🔗 Leggi su It.insideover.com

