Da Stephen King a Squid Game | la struggente lezione che il reboot deve imparare
Il futuro del reboot americano di Squid Game, atteso su Netflix, è ancora incerto. Ma se vuole davvero lasciare il segno, dovrebbe imparare una lezione fondamentale da un film ben preciso che negli ultimi tempi sta sbancando al box office. Stiamo parlando di The Long Walk, tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King. La terza stagione di Squid Game ha aperto la strada a uno spin off americano legato a David Fincher, anche se Netflix non ha ancora confermato ufficialmente il ritorno della serie. Considerando il successo planetario della serie coreana, è solo questione di tempo prima che torni in qualche forma. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Tratto dal racconto omonimo di Stephen King – pubblicato nella raccolta del 2020 "Se scorre il sangue" – "The Life of Chuck" è un emozionante inno alla vita raccontato in tre atti che parte, in tutti i sensi, proprio dalla fine, in un vorticoso conto alla rovescia che
Per spiegare i recenti post di Stephen King, si può ricorrere a un racconto dello stesso King. Si tratta di "Dedica", un racconto del 1988 originariamente ricompreso in "Night Visions 5", in Italia lo si ritrova nell'antologia "Incubi e deliri", abbozzo di ciò che anni d
