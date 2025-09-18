da rimini a new york ricordando eastman

"Quello che sto cercando di ottenere è essere quello che sono al massimo: nero al massimo, un musicista al massimo e un omosessuale al massimo. È importante che io impari come essere, con questo intendo accettare tutto di me": è ciò che diceva di sé Julius Eastman, compositore americano tra i pionieri della musica afroamericana scomparso nel 1990. Alla sua figura è dedicato lo spettacolo Without Blood there is no cause. The Body of Julius Eastman, in programma stasera (21.15) al teatro degli Atti per Percuotere la Mente, nell’ambito della Sagra Musicale Malatestina, e poi domani al teatro Cavallerizza di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

