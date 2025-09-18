Da re dei social a indagato | la storia di Angelo Napolitano e del suo impero finito nel mirino della GdF

Angelo Napolitano, il 47enne amministratore della Am Distribution Srl, anche conosciuta come Napolitano Store, nota per la vendita di telefoni cellulari ed elettrodomestici e per la sua presenza su TikTok, è finito al centro di una maxi-indagine per frode fiscale ed evasione dell’IVA. La Guardia di Finanza di Napoli, infatti, ha sequestrato beni per quasi 6 milioni di euro, tra cui un lussuoso yacht. La società sotto inchiesta avrebbe orchestrato un sistema di evasione fiscale, utilizzando fatture false emesse verso aziende fittizie per eludere l’IVA. Questo le permetteva di offrire telefonini di ultima generazione a prezzi ribassati, venduti esclusivamente in contanti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Da re dei social a indagato: la storia di Angelo Napolitano e del suo impero finito nel mirino della GdF

