Da pilota a possibile presidente FIA | chi è Laura Villars la donna che potrebbe rivoluzionare il mondo dei motori
Il mondo dell’automobilismo è pronto (forse) per una scossa. Laura Villars, pilota svizzera di soli 28 anni, ha lanciato una sfida audace candidandosi alla presidenza della FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile). Una mossa che la pone in diretta competizione con l’attuale presidente, Mohammed Ben Sulayem, e l’altro candidato, Tim Mayer, ex commissario della FIA. A prescindere dal risultato finale, Villars ha già segnato la storia, diventando la prima donna a puntare alla massima carica della Federazione. Le elezioni, previste per il 12 dicembre durante l’assemblea generale a Tashkent, in Uzbekistan, si preannunciano scoppiettanti. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: pilota - possibile
L’ex pilota di F1, Riccardo #Patrese, ha reso nota una sua chiacchierata con Adrian #Newey, svelando cosa pensa l’inglese sul #2026. Non solo, poiché sul possibile arrivo di #Verstappen in #AstonMartin ha detto... #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formul - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Laura Villars, la pilota che a 28 anni può diventare la prima presidente donna della FIA; Chi è Laura Villars? La pilota-imprenditrice che sfida la FIA; Carlos Sainz Sr verso la presidenza della FIA? L'ex campione di rally valuta la candidatura.
Chi è Laura Villars, la pilota che a 28 anni può diventare la prima presidente donna della FIA - Laura Villars è candidata alla presidenza della FIA in vista delle prossime elezioni del 12 dicembre 2025. Secondo fanpage.it
Laura Villars si candida alla presidenza Fia: è la prima donna nella storia - Per la prima volta nella storia, una donna si candida alla presidenza della Fia, la Federazione Internazionale dell'Automobile. Da gazzetta.it