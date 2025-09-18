Da pilota a possibile presidente FIA | chi è Laura Villars la donna che potrebbe rivoluzionare il mondo dei motori

Il mondo dell’automobilismo è pronto (forse) per una scossa. Laura Villars, pilota svizzera di soli 28 anni, ha lanciato una sfida audace candidandosi alla presidenza della FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile). Una mossa che la pone in diretta competizione con l’attuale presidente, Mohammed Ben Sulayem, e l’altro candidato, Tim Mayer, ex commissario della FIA. A prescindere dal risultato finale, Villars ha già segnato la storia, diventando la prima donna a puntare alla massima carica della Federazione. Le elezioni, previste per il 12 dicembre durante l’assemblea generale a Tashkent, in Uzbekistan, si preannunciano scoppiettanti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

