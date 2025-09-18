Da Napoli la Cyber HackAdemy sforna 29 nuovi guardiani della sicurezza digitale
Il polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, ha salutato oggi la quarta edizione della Cyber HackAdemy, programma ideato da Accenture e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II per forgiare professionisti della sicurezza digitale. Sei mesi di lezioni, sfide e lavoro di squadra hanno trasformato ventinove partecipanti in specialisti pronti a presidiare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: napoli - cyber
Megaride, a Napoli c'è un nuovo supercomputer destinato alla protezione cyber dell'Italia
Il 23 settembre si tiene il primo Security Summit a Napoli Tra i partecipanti Massimo Bernaschi, Vice Presidente GARR, nella sessione plenaria “Confini cyber del napoletano tra spazio, mare e terra” dalle 16:30 alle 18:30. Un’occasione di confronto con i ref - facebook.com Vai su Facebook