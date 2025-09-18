Da Napoli la Cyber HackAdemy sforna 29 nuovi guardiani della sicurezza digitale

Sbircialanotizia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, ha salutato oggi la quarta edizione della Cyber HackAdemy, programma ideato da Accenture e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II per forgiare professionisti della sicurezza digitale. Sei mesi di lezioni, sfide e lavoro di squadra hanno trasformato ventinove partecipanti in specialisti pronti a presidiare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

da napoli la cyber hackademy sforna 29 nuovi guardiani della sicurezza digitale

© Sbircialanotizia.it - Da Napoli la Cyber HackAdemy sforna 29 nuovi guardiani della sicurezza digitale

In questa notizia si parla di: napoli - cyber

Megaride, a Napoli c'è un nuovo supercomputer destinato alla protezione cyber dell'Italia

Cerca Video su questo argomento: Napoli Cyber Hackademy Sforna