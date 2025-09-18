Da Messi al Mondiale passando per Parma Cremaschi si presenta | Sono nel posto giusto

Benjamin Cremaschi parla da giocatore del Parma, finalmente. Durante la presentazione al Mutti Training Center di Collecchio, al suo fianco c'era anche il CEO Federico Cherubini. “Mi scuso per l’italiano incerto - ha detto Cremaschi - mi auguro di imparare quanto prima la lingua, sto già. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: messi - mondiale

Mondiale per Club: da Messi alla rovesciata di Lautaro: la Top Ten della fase a gironi

Mondiale per Club, il Psg si prepara all’Inter Miami. Doué su Messi: «Non ho mai giocato con lui, ma ha ispirato una generazione»

Mondiale per club, Psg travolgente: schiantato (4-0) l'Inter Miami di Messi

Il 93: Vincere il mondiale in Giappone? È fattibile. Sull'esultanza alla Messi: È sempre stato un modello per me, un gentiluomo e ogni volta che ha parlato, lo ha fatto in campo. Oggi è stato il mio turno di parlare in campo - facebook.com Vai su Facebook

? #Argentina e #Mondiale, #Messi in lacrime ed è pronto a dire addio - X Vai su X

Da Messi al Mondiale, passando per Parma, Cremaschi si presenta: Sono nel posto giusto.

Da Messi al Mondiale, passando per Parma, Cremaschi si presenta: "Sono nel posto giusto" - Il centrocampista: "Un giocatore in grado di attaccare, ma allo stesso tempo di difendere con intensità. Si legge su parmatoday.it

Messi o Mastantuono, al Mondiale per Club un duello americano tra passato e futuro - In onore di Messi, la prima fase del Mondiale gravita sulla città dove l’argentino ha deciso di svernare prima di ritirarsi, anche se a onor del vero l’Inter Miami fa base a Fort Lauderdale e gioca in ... Secondo repubblica.it