Da Messi al Mondiale passando per Parma Cremaschi si presenta | Sono nel posto giusto

Benjamin Cremaschi parla da giocatore del Parma, finalmente. Durante la presentazione al Mutti Training Center di Collecchio, al suo fianco c'era anche il CEO Federico Cherubini. “Mi scuso per l’italiano incerto - ha detto Cremaschi - mi auguro di imparare quanto prima la lingua, sto già. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

