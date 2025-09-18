' Da grande faccio il musicista' | Gian Maria Accusani all' Arcistella di Trecasali
Una serata speciale per festeggiare San Michele Arcangelo, patrono di Trecasali:sul palco Gian Maria Accusani con “Da grande faccio il musicista”, uno spettacolo tra parole e musica che ripercorre una vita intera, dai Prozac+ ai Sick Tamburo. In apertura:Nicola FerrariFattore Rurale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
