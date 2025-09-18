Da giovedì a Novara al via il 40° congresso nazionale della Società italiana della caviglia e del piede

“La gestione delle complicanze in chirurgia di caviglia e piede: prevenzione, contenzioso e soluzioni” sarà il tema affrontato e discusso il 18 e 19 settembre 2025 a Novarello (Novara) in occasione del 40° congresso nazionale della Società italiana della caviglia e del piede (Sicp), patrocinato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it