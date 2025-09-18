Da due diventiamo tre La vip di Canale 5 è incinta | aspetta un figlio dal nuovo compagno

Era il 2021 quando decise di mettere alla prova il suo amore con il fidanzato partecipando a Temptation Island. I due furono protagonisti solo per poche puntate, lasciando il reality già alla terza, convinti di avere tra le mani un sentimento forte e destinato a durare. Una convinzione che li spinse, poco dopo la fine delle registrazioni, a compiere il grande passo: le nozze, celebrate nell’agosto di quello stesso anno, furono il coronamento di una storia che sembrava inattaccabile. Con il passare del tempo, però, la realtà si è rivelata diversa da quanto entrambi immaginavano. Le incomprensioni, i litigi e le divergenze hanno minato il rapporto fino a portare, nel 2023, alla decisione definitiva di separarsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it