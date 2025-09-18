Da dipendente alle piazze | Il colpo duro dal Covid Molti non hanno resistito

Andrea Settimelli ha 44 anni e dal 2010, da quando aveva poco meno di 30 anni, ha scelto di fare l’ambulante. Prima era dipendente, poi pian piano ha imparato il lavoro fino a farlo suo. Vende formaggi, salumi e panini, e nel 2016 ha rilevato in prima persona l’attività. Oggi lo si incontra in diversi mercati, dalle Cascine di Firenze a Fucecchio, da Empoli a Lastra a Signa fino a Pontedera. "Il mestiere è cambiato tanto – racconta –. Prima del Covid riuscivamo a dare un prodotto di qualità a un prezzo accessibile a tutte le tasche. Con dieci euro una famiglia faceva la spesa, la materia prima costava meno". 🔗 Leggi su Lanazione.it

