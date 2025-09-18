Da Cocciante a Masini il festival internazionale del videoclip Il ricavato andrà all' associazione nazionale carabinieri

Ravennatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imaginaction, festival internazionale del videoclip, animerà Ravenna dal 2 al 4 ottobre. L'evento è prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film sotto la direzione artistica del regista Stefano Salvati.La serata inaugurale, condotta da Daniele Perini, sarà al Teatro Alighieri. Sul palco si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cocciante - masini

Imaginaction 2025, sul palco dell'Alighieri l'apertura con Marco Masini e Riccardo Cocciante

IMAGinACTION 2025, la serata inaugurale con Cocciante e Masini

Da Cocciante a Masini, il festival internazionale del videoclip. Il ricavato andrà all'associazione nazionale carabinieri; Quarantacinque anni di emozioni: Cocciante e Masini sul palco in un’unica sera; Riccardo Cocciante e Marco Masini a Ravenna per IMAGinACTION, il festival Internazionale del videoclip.

Riccardo Cocciante e Marco Masini a Ravenna per IMAGinACTION, il festival Internazionale del videoclip - A Ravenna dal 2 al 4 ottobre 2025 torna IMAGinACTION 2025, il festival Internazionale del videoclip. Riporta ravennanotizie.it

cocciante masini festival internazionaleIMAGinACTION 2025, Riccardo Cocciante e Marco Masini tra i protagonisti - Cresce l'attesa per IMAGinACTION 2025, il festival Internazionale del videoclip prodotto da Raffaella Tommasi per ... Scrive spettacoli.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Cocciante Masini Festival Internazionale