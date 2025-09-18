Da Cisterna alle tavole degli italiani | i Sofficini compiono 50 anni

I Sofficini festeggiano i primi loro cinquant’anni. Il prodotto che da cinque decenni viene realizzato nello storico stabilimento Findus di Cisterna di Latina taglia così un traguardo speciale. Due miliardi di pezzi realizzati in 50 anni, 27 milioni di convenzioni ovvero 7mila tonnellate. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

