Da ' Amici' a Forlì | stage di danza hip hop con il maestro Emanuel Lo

Forlitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre, alle ore 14.30, alla Scuola Danza Explodance di Enrica Ferretti si tiene un evento speciale per tutti gli appassionati di danza: uno stage di Hip Hop con Emanuel Lo, ballerino, coreografo, regista e autore di fama internazionale.Ballerino e co-coreografo per artisti come Ricky. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

