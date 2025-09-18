Da Alien 3 a Romulus 2 | Fede Álvarez svela come il suo sequel sarà migliore del film di Fincher

Il futuro del franchise di Alien sul grande schermo è oggetto di grande attesa, soprattutto dopo il successo della serie Alien: Pianeta Terra. Fede Álvarez, regista di Alien: Romulus, ha rivelato alcuni dettagli interessanti sul sequel, di cui ha co-scritto la sceneggiatura, pur non essendone il regista. Álvarez, grande appassionato della saga, ha preso a cuore le critiche rivolte ad Alien 3, in particolare la controversa decisione di eliminare i personaggi di Hicks e Newt, sopravvissuti in Aliens. Questa scelta narrativa, considerata da molti un vero e proprio tradimento nei confronti del pubblico, ha lasciato un segno indelebile nella storia del franchise. 🔗 Leggi su Screenworld.it

