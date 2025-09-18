Da 6 milioni a un miliardo e mezzo di fatturato | vi porto nell' azienda italiana che batte tutti i record

Si tratta di un caso clamoroso, una crescita esplosiva con un passaggio incredibile in appena quattro anni: da poco più di 6 milioni di fatturato nel 2020 a quasi 1,5 miliardi di euro nel 2024. Si tratta dell'azienda Spam, con base ad Arezzo, che tratta metalli preziosi. Certamente il costo delle. 🔗 Leggi su Today.it

