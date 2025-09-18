D3M prevedere il traffico in tempo reale con un modello di mobilità macroscopica

Sviluppato un algoritmo, chiamato  modello di mobilità macroscopica basato sui dati, D3M, che permette di modellare il traffico cittadino in modo più efficiente e realistico rispetto ai modelli tradizionali rigidi basati su regole fisse. A farlo  due ricercatori dell’Universita’ Kadir Has di Istanbul. D3M, descritto su Chaos An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science,  a differenza dei precedenti  algoritmi  che richiedono dati dettagliati sui percorsi e regole codificate, calibra i parametri direttamente dai dati di traffico osservati, come i livelli di congestione, adattandosi alle condizioni specifiche di ogni citta’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

