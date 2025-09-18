D3M prevedere il traffico in tempo reale con un modello di mobilità macroscopica
Sviluppato un algoritmo, chiamato modello di mobilità macroscopica basato sui dati, D3M, che permette di modellare il traffico cittadino in modo più efficiente e realistico rispetto ai modelli tradizionali rigidi basati su regole fisse. A farlo due ricercatori dell’Universita’ Kadir Has di Istanbul. D3M, descritto su Chaos An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, a differenza dei precedenti algoritmi che richiedono dati dettagliati sui percorsi e regole codificate, calibra i parametri direttamente dai dati di traffico osservati, come i livelli di congestione, adattandosi alle condizioni specifiche di ogni citta’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: prevedere - traffico
Previsioni traffico e meteo 12-14 settembre: sole e qualche pioggia nel #weekend https://motorionline.com/previsioni-traffico-e-meteo-12-14-settembre-sole-e-qualche-pioggia/… - X Vai su X
Una mattinata senza caos, nemmeno nell'ora di punta. Il traffico scorre lento, come al solito, in piazza Baldissera, quando sono passate le 8,30. Visti gli ingorghi dei giorni precedenti ci si aspetta il finimondo. Ma così, almeno oggi, non è. Ci sono almeno dieci - facebook.com Vai su Facebook
D3M, prevedere il traffico in tempo reale con un modello di mobilità macroscopica.
Traffico autostrade in tempo reale, bollino nero oggi 2 agosto 2025/ Esodo in corso: code da nord a sud - Quella di oggi, come previsto, è una giornata di forte traffico sulle autostrade italiane, a causa dell'esodo in corso: ecco la situazione in tempo reale Andiamo a fare il punto sul traffico in tempo ... Secondo ilsussidiario.net
Traffico autostrade in tempo reale, bollino nero oggi 9 agosto 2025/ 4 km di coda sulla Brennero-Modena - Andiamo a fare il punto sul traffico sulle autostrade in questa giornata di oggi, sabato 9 agosto 2025, secondo “bollino nero” della stagione estiva 2025. Da ilsussidiario.net