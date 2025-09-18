Cyberpunk 2 suggerisce funzionalità multiplayer e di rete nel annuncio di lavoro

anticipazioni su cyberpunk 2: possibili novità online e multiplayer. Il mondo di Cyberpunk si prepara a un nuovo capitolo, con segnali che indicano l’introduzione di funzionalità innovative, tra cui elementi multiplayer e online. Le recenti offerte di lavoro da parte di CD Projekt Red suggeriscono un’evoluzione significativa rispetto al primo titolo, lasciando intendere che il sequel potrebbe integrare modalità di gioco condivise e nuove opportunità per i giocatori. indicazioni sullo sviluppo di cyberpunk 2. un’offerta di lavoro rivela interessanti dettagli. Recentemente, sulla piattaforma ufficiale dell’azienda polacca è stato pubblicato un annuncio per la posizione di Lead Network Engineer, dedicata specificamente a Cyberpunk 2. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

