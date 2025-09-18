Cusano Vitelli Pd risponde a Ciaburri FdI | Accuse strumentali contro il nostro partito

Fremondoweb.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa L’esponente del Pd difende la linea del partito e attacca sul tema delle Aree Interne e dell’Autonomia Differenziata Di seguito le parole del Referente del Circolo del Partito Democratico di Cusano Mutri. “Le dichiarazioni rilasciate dal referente di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

cusano vitelli pd risponde a ciaburri fdi accuse strumentali contro il nostro partito

© Fremondoweb.com - Cusano, Vitelli (Pd) risponde a Ciaburri (FdI): “Accuse strumentali contro il nostro partito”

In questa notizia si parla di: cusano - vitelli

Vitelli (Pd): ‘Aree interne non sono marginalità, si investa nella nostra identità’; Vitelli (PD) replica a Ciaburri: Il vostro governo disintegra il Sud e le Aree Interne, non accettiamo lezioni.

cusano vitelli pd rispondeCusano Mutri, il consigliere Maturo aderisce al Pd - Il Partito Democratico del Sannio accoglie con entusiasmo l’adesione del consigliere comunale di Cusano Mutri, Pasquale Maturo, che ha ufficialmente scelto di entrare a far parte della nostra comunità ... msn.com scrive

Al centrosinistra 4 sindaci su 7: nei Comuni del Milanese il Pd conquista Peschiera e Cusano ma perde Trezzano e Novate - Tra ribaltoni e conferme, finisce quasi in un pareggio tra le coalizioni il turno di ballottaggio che coinvolgeva tredici comuni in Lombardia, tra cui un solo capoluogo, Cremona. Scrive milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Cusano Vitelli Pd Risponde