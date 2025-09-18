Curve di Motrone Via libera al progetto per la nuova rotatoria

I pericoli vissuti da chi transita alle curve di Motrone hanno i mesi contati. Quanti, esattamente, non è dato sapere, ma il "sì" della commissione lavori pubblici al progetto di fattibilità della rotatoria avvicina sempre di più la luce in fondo al tunnel. L’opera costerà 900mila euro, di cui 700mila finanziati da Anas, che la realizzerà materialmente, e 200mila dal Comune, con l’inizio del cantiere fissato in modo generico nel 2026. Com’è ormai noto, sorgerà tra l’Aurelia, via Tremaiola e via Tre Ponti, quindi alle porte della Marina per chi viene da sud, dando seguito non solo all’inserimento della rotatoria all’interno del piano triennale delle opere pubbliche, ma soprattutto alle richieste che da tempo immemore arrivavano da residenti e turisti, fino alle categorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it