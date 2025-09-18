Cumuli di rifiuti dati alle fiamme scoperti dalle guardie ambientali del Wwf

Mentre in prefettura a Caserta si faceva il punto sul decreto Terra dei Fuochi a pochi chilometri di distanza si verificava l’ennesimo rogo di veleni. Cumuli di rifiuti dati alle fiamme sono stati scoperti dalle guardie ambientali del Wwf alla periferia di Marcianise.Una vera e propria discarica. 🔗 Leggi su Casertanews.it