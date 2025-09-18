Cumuli di rifiuti dati alle fiamme scoperti dalle guardie ambientali del Wwf
Mentre in prefettura a Caserta si faceva il punto sul decreto Terra dei Fuochi a pochi chilometri di distanza si verificava l’ennesimo rogo di veleni. Cumuli di rifiuti dati alle fiamme sono stati scoperti dalle guardie ambientali del Wwf alla periferia di Marcianise.Una vera e propria discarica. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Parco lasciato nel degrado. Cumuli di rifiuti per terra e panchine fatte a pezzi
Messina, cumuli di rifiuti e degrado a Camaro. Geraci: "Le richieste del territorio ignorate dalle istituzioni" FOTO VIDEO
Cumuli di rifiuti 'abbandonati' nel Parco Nazionale del Matese, scatta il sequestro dei carabinieri forestali
Casorezzo -Le fiamme hanno interessato alcuni cumuli di rifiuti abbandonati, sprigionando una fitta coltre di fumo che ha reso necessario un intervento prolungato e complesso.
Ciciliano, sorveglianza droni su sversamento e incendio rifiuti. Rimuovere cumuli Napoli e Caserta e impedirne altri #ANSA
Cumuli di rifiuti dati alle fiamme scoperti dalle guardie ambientali del Wwf; Rifiuti dati alle fiamme nel cortile di un'abitazione: denunciata 44enne; Catania, degrado e sporcizia: in fiamme i cumuli di rifiuti.
LA FOTO. S. MARIA C.V. Rifiuti dati alle fiamme nel cortile di un'abitazione: denunciata 44enne - SANTA MARIA CAPUA VETERE – Gli agenti della polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere hanno denunciato, per combustione illecita di rifiuti una donna di 44 anni, M.
Salento, rifiuti dati alle fiamme: odore insopportabile in città. La scoperta dei carabinieri forestali - Rifiuti dati alle fiamme a Maglie (in provincia di Lecce), per più volte.