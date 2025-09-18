Cultura | in 300 sotto la Torre per ' Il pranzo della domenica'

Pisatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Pisa aderisce a 'Il Pranzo della Domenica ‘- Italiani a tavola’, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF), Ministero della Cultura e ANCI a sostegno della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cultura - sotto

Musica e cultura sotto le stelle: torna Marconi Music Nights alla Villa Medicea di Coltano

Cinevillage 2025 a Villa Lazzaroni: torna il cinema sotto le stelle a Roma con film, ospiti e cultura

Shopping, cultura e musica sotto le stelle: sono le 'Sere d'Estate Volterrane'

Cultura, Pisa aderisce a “Il pranzo della domenica – italiani a Tavola”: in 300 sotto la Torre pendente per sostenere la candidatura Unesco della Cucina Italiana; Cultura: in 300 sotto la Torre per 'Il pranzo della domenica'; Cinema sotto le stelle a Torre Canne: la poesia di Perfect Days.

Dentro la Torre Unipol, la "cattedrale laica" - Tutti con il naso all’insù, passando sotto la Torre Unipol: 23 piani fuori terra (3 interrati), 31. Scrive ilgiorno.it

I brividi sotto la torre - La domanda è semplice: se la Garisenda di Bologna non rischia di crollare, perché il Comune emiliano ha presentato un mega piano di intervento in caso di collasso della torre? Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Cultura 300 Sotto Torre