Cultura | in 300 sotto la Torre per ' Il pranzo della domenica'

Anche Pisa aderisce a 'Il Pranzo della Domenica ‘- Italiani a tavola’, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF), Ministero della Cultura e ANCI a sostegno della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Musica e cultura sotto le stelle: torna Marconi Music Nights alla Villa Medicea di Coltano

Cinevillage 2025 a Villa Lazzaroni: torna il cinema sotto le stelle a Roma con film, ospiti e cultura

Shopping, cultura e musica sotto le stelle: sono le 'Sere d'Estate Volterrane'

Gastronomia, vini e cultura sotto le mura del Castello di La Spezia - facebook.com Vai su Facebook

Un villaggio di 4.000 anni fa sotto le acque del Garda A Peschiera del Garda (VR), si trova la palafitta del Belvedere, un insediamento preistorico sommerso che si estende per oltre 22.500 mq. @museoarcheovr - X Vai su X

Dentro la Torre Unipol, la "cattedrale laica" - Tutti con il naso all’insù, passando sotto la Torre Unipol: 23 piani fuori terra (3 interrati), 31. Scrive ilgiorno.it

I brividi sotto la torre - La domanda è semplice: se la Garisenda di Bologna non rischia di crollare, perché il Comune emiliano ha presentato un mega piano di intervento in caso di collasso della torre? Come scrive ilrestodelcarlino.it