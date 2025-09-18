Cult poliziesco torna al cinema con un remake sorprendente
annuncio ufficiale del nuovo film di Miami Vice: data di uscita e regista. Il mondo dello spettacolo si prepara a un ritorno atteso: il nuovo lungometraggio dedicato a Miami Vice ha finalmente una data di uscita confermata. Questa produzione, che promette di rivisitare uno dei più iconici universi televisivi degli anni ’80, sarà realizzata da un regista noto per grandi successi cinematografici. La notizia suscita grande interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, in attesa di scoprire come verrà reinterpretato il celebre stile visivo e narrativo della serie originale. il contesto storico e l’eredità di Miami Vice. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
È tutto vero, questo amatissimo cult poliziesco torna al cinema con un nuovo remake; The Gentlemen: il thriller poliziesco cult di Guy Ritchie su Prime Video; L’anno del dragone: guerra urbana a Chinatown nel cult di Michael Cimino.
È tutto vero, questo amatissimo cult poliziesco torna al cinema con un nuovo remake - Ad occuparsi del remake di questo cult poliziesco sarà lo stesso regista di grandi successi come Top Gun: Maverick e F1
Online il trailer italiano di The Toxic Avenger: il cult anni '80 torna al cinema rivisitato!