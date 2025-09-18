Cucina Italiana patrimonio Unesco in campo anche Al Bano e Mogol
Il 10 dicembre a Nuova Delhi in India verrà presa la decisione dell’ Unesco sulla candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità. In caso di approvazione diventerebbe la prima al mondo a ricevere un riconoscimento così ambito. “È una partita speciale. In campo scendono 140 milioni di italiani: 60 milioni in Italia e 80 milioni di connazionali all’estero”, ha sottolineato il sottosegretario al MiC, Gianmarco Mazzi che ha ribadito come “nel mondo la cucina italiana vale 251 miliardi di euro e un locale su cinque serve piatti italiani. La Cucina Italiana non è solo cibo, non è solo un ricettario. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: cucina - italiana
A Renato Malaman il premio “Nuvoletti 2025” dell’Accademia italiana della cucina
La ribellione globale al primato della cucina italiana, e l’obesità degli americani
Giorgio Locatelli, uno chef tra i quadri: la cucina italiana conquista la National Gallery di Londra
Al Bano e Mogol, cantiamo la cucina italiana patrimonio Unesco; Casamassima celebra il Pranzo della Domenica: la cucina italiana verso l'UNESCO; Cucina Italiana candidata al Patrimonio Unesco, Il sostegno da Messina con “Il Pranzo della Domenica”.
Al Bano e Mogol, cantiamo la cucina italiana patrimonio Unesco - "Vai Italia" è il brano musicale che l'artista pugliese canterà con il coro di Caivano e dell'Antoniano per accompagnare ... Lo riporta ansa.it
'Vai Italia', l'inno per la candidatura della nostra cucina a Patrimonio Unesco - Il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi: 'E' una sfida importante'. Segnala adnkronos.com