cucina italiana patrimonio unesco in campo anche al bano e mogol

Il 10 dicembre a Nuova Delhi in India verrà presa la decisione dell’ Unesco sulla candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità. In caso di approvazione diventerebbe la prima al mondo a ricevere un riconoscimento così ambito. “È una partita speciale. In campo scendono 140 milioni di italiani: 60 milioni in Italia e 80 milioni di connazionali all’estero”, ha sottolineato il sottosegretario al MiC, Gianmarco Mazzi che ha ribadito come “nel mondo la cucina italiana vale 251 miliardi di euro e un locale su cinque serve piatti italiani. La Cucina Italiana non è solo cibo, non è solo un ricettario. 🔗 Leggi su Lapresse.it

