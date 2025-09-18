Cubo nero il ministro | Sbalorditi La risposta dell’assessora sull’ex Teatro Comunale

Rimane bollente la vicenda del cubo nero sui lungarni. Ieri il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervistato a margine di un evento a Siena sul caso, ha detto che "il giudizio non può che essere negativo" e "siamo sbalorditi, sappiamo che Firenze poteva essere amministrata molto meglio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

