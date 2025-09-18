Cubo nero il ministro | Sbalorditi La risposta dell’assessora sull’ex Teatro Comunale
Rimane bollente la vicenda del cubo nero sui lungarni. Ieri il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervistato a margine di un evento a Siena sul caso, ha detto che "il giudizio non può che essere negativo" e "siamo sbalorditi, sappiamo che Firenze poteva essere amministrata molto meglio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: cubo - nero
Il cubo nero sull’ex Comunale a Firenze. Soprintendenza, l’ok delle polemiche. “Riunioni fiume e pressioni, il Maggio voleva vendere”
Fuksas e il cubo nero: “Non mi entusiasma. La politica sembra sparita, comandano le Immobiliari”
Cubo nero tra i tetti di Firenze, l’ordine degli architetti: “Progetto sfuggito di mano, la politica ha le sue colpe”
CUBO NERO - ASCOLTATE TUTTO ! Massimo Sabatini (VicePresidente commissione urbanistica): "Grave aver detto no all’attività di indagine della Commissione, sarebbe stato un lavoro collettivo per la trasparenza.” É un video molto lungo ma vedrete come - facebook.com Vai su Facebook
I fiorentini bocciano il ‘cubo nero’. Giudizio negativo per nove su dieci, il 74% lo vorrebbe abbattere - X Vai su X
Cubo nero, da non credere. La questione non è finita!; L’attacco sul cubo nero. Il ministro Giuli: “Sono sbalordito”. Indagine del ministero; Firenze, il ministro Alessandro Giuli all'attacco sul cubo nero dell'ex Comunale: «Sbaloordito, colpa dei sindaci».
Cubo nero, giudizio negativo del ministro Giuli: “Firenze poteva essere amministrata molto meglio” - Le dichiarazioni del ministro della Cultura a margine del seminario ‘Cambiamento climatico e tutela del paesaggio tra cultura, natura e identità” al Santa Maria della Scala di Siena ... Scrive msn.com
Firenze, il ministro Alessandro Giuli all’attacco sul "cubo nero" dell'ex Comunale: «Sbaloordito, colpa dei sindaci» - Il ministro e l’inchiesta della Procura sulla ristrutturazione dell'ec teatro: «Forse qualcuno interrogherà i responsabili» ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it