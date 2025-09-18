La festa al parco della Crotta in Città Alta, la festa “Birrengo” con cucina tipica bavarese, le migliori birre tedesche e questa sera balli country a Pedrengo, la “Prima sagra Ecmo per la vita” a Bolgare, Mario Perrotta al Teatro Nuovo Treviglio, spettacoli, letture e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 18 settembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 12 ottobre al Gres Art 671 a Bergamo sarà allestita la mostra “de bello. notes on war and peace”, a cura di gres art 671 e 2050+, da un’idea di Salvatore Garzillo e Gabriele Micalizzi. Si tratta della prima esposizione collettiva di gres art 671: parla di guerra, di umanità, di popoli e di emozioni, di storia e di attualità, sostenendo l’urgenza della pace. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Crotta N’Fest, cucina bavarese e balli country: cosa fare stasera a Bergamo e provincia