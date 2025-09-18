Cronaca dell’Opas di Mps il passo indietro del board Mediobanca e le vendite dei top manager
Dimissioni. lettera di Nagel. ma che cosa vogliono fare? --- di Paolo Brambilla --- Dimissioni. lettera di Nagel. ma che cosa vogliono fare? Diventano le dimissioni del gruppo? Si parla ormai dell'80% di azioni in mano all'acquirente. Significa che si fonderanno le due sigle? E manter. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Borsa: Milano allunga il passo (+0,6%), bene Mediobanca ed Mps - Piazza Affari allunga il passo dopo il traguardo di metà seduta con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,62% a 43. Come scrive ansa.it
Mps a un passo da Mediobanca - C'è ancora una settimana per aderire all'offerta di Mps e per un possibile rilancio, ma il "nocciolo duro" degli azionisti di Piazzetta Cuccia si è ormai sgretolato, rappresentando ora solo il 6,91% ... Lo riporta ilgiornale.it