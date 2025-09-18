Crolla il tetto di una cascina a Fenegrò | vigili del fuoco in azione
Questa mattina, intorno alle 7, i vigili del fuoco del comando di Como sono intervenuti in via Monte Grappa a Fenegrò per il crollo parziale del tetto di una cascina dismessa, situata accanto a un’abitazione.Con l’ausilio dell’autoscala, i pompieri hanno messo in sicurezza l’area rimuovendo le. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Provincia di Como, crolla il tetto di una cascina - Alle 7 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Como sono intervenuti a Fenegrò in via Monte Grappa per il crollo parziale di un tetto di una cascina in disuso adiacente ad una abitazione. Come scrive comozero.it
Crolla il tetto di una cascina abbandonata a Fenegrò: nessun ferito, i vigili mettono in sicurezza tutta la zona - Vicino c'è una abitazione, non coinvolta. Si legge su ciaocomo.it