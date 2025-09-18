Crolla il muro di cinta di una casa | panico tra i residenti

Un muro di 30 metri di lunghezza e alto 2, 5 metri si è abbattuto in strada. E' quanto accaduto in Viale Angelo Scalzone in località Pinetamare a Castel Volturno.Il crollo si è verificato in mattinata quando i residenti sono stati svegliati dal boato. Sul posto gli uomini della protezione civile. 🔗 Leggi su Casertanews.it

